Tayini çıkan öğretmenin peşinden gittiler

Otizmli çocuğunun eğitimi için Eskişehir’de birçok okul ve öğretmen değiştirdikten sonra Özel Eğitim Öğretmeni ile yolları kesişen Yaşar ailesi, ataması yapılan öğretmenin peşinden 550 kilometre yol gelerek Edirne’nin Uzunköprü ilçesine taşındı.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı ile doğan çocukları Çınar Deniz Yaşar’ın eğitimi için türlü fedakârlık gösteren ailesi, bu kez de çocuklarının çok sevdiği Gamze öğretmen için Eskişehir’den Edirne’nin Uzunköprü ilçesine taşındı. İki yaşından bu yana özel eğitim alan Çınar’ın hayatı 2019 yılında tanıştığı Gamze öğretmen ile değişti. İki okul ve üç öğretmen değiştirdikten sonra Gamze öğretmen ile tanışan Çınar, önceleri çekingen davranırken, şimdi ise isteklerini rahatça ifade edebiliyor.

Eskişehir Osmangazi İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yaparken Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Gazi Mahmut İlkokulu’na ataması yapılan Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Çimen’den ayrılmak istemeyen çocukları Çınar için Uzunköprü’ye taşındıklarını söyleyen anne Gülden Yaşar, “Çınar eğitimlere iki yaşında özel kreşlerde başladı. Sonrasında devlet anaokullarına gitti. Sonra birinci sınıfa başladığında sıkıntılarımız başladı biraz. Özel eğitim alması gerektiği için kaynaştırmada problemler yaşandı. Üç senede iki okul üç öğretmen değiştirdik. O arada özel eğitimler de aldı. Çok güzel bir ilerleme de kaydettik o sırada bu sıkıntılarla beraber. Bayağı güzel yol almıştık. Eskişehir Osmangazi İlkokulu’nda Gamze öğretmen ile tanıştık. Orada Çınar ile Gamze hocanın birlikteliği başlamış oldu. Gamze öğretmen orada ücretli öğretmen olarak çalışıyordu. Daha sonra ataması Edirne Uzunköprü’ye çıkınca o sırada pandemi başladı zaten okullar tatil oldu. Biz bu sırada Çınar’ın eğitimi aksadığı için ne yapsak diye düşünürken ben vakit kaybetmemek için eşimle birlikte çocukları alıp Edirne Uzunköprü’ye gelmeye karar verdim. Çınar gerçekten çok özel bir çocuk. Türkçe kelimeler söylemeden İngilizce kelimeler ile başladı konuşmaya. Bilgisayara çok ilgisi var. Yaşıtlarıyla beraber okuma yazmayı öğrendi. Matematikte çok iyi, daha doğrusu ilgisi Matematiğe. Bu süreçte Gamze öğretmenle de tanışınca derslerinde çok çok daha ilerledi. Çok iyi uyum sağladılar. Gamze öğretmen alanında çok başarılı. Eğitimleri çok güzel tamamlamış bir öğretmen. Anadolu Üniversitesinden mezun olmuş, Anadolu Üniversitesi’nde Engelliler Entegre Yüksekokulu var. Orada uzun yıllar çalışmış. Yani akademik durumun haricinde Çınar ile arasında çok iyi bir diyalog var. Gamze öğretmenin eğitim verme şeklini çok beğeniyoruz. Çınarla diyalogları çok iyi. Çınar onu çok seviyor, o da Çınar’ı. Bu da tabii verimli olmalarına sebep oluyor. Pandemi de gelip araya uzun süre girince Çınar’ın eğitiminde aksamalar oldu. Biz de hiç düşünmeden Gamze öğretmenin arkasından yollara düştük geldik. Babasıyla ben Çınar’ın geleceğini çok önemsiyoruz. Hani okula gidip vakit geçirip gelsin değil bizim için. O yüzden eğitimin en iyi en kaliteli şekilde alınması gerektiği taraftarıyız. Maalesef Eskişehir’de öyle bir öğretmenle, okulla yollarımız kesişmedi, biz de Gamze öğretmenle yolumuza devam edelim diye düşündük. Eğitim verme şekilden çok memnunuz. Çınar’ın neye ihtiyacı olduğunu bizden daha önce biliyor. Aslında aynı zamanda aynı şeyleri düşünüyoruz diyebilirim. Bizim ailece olan diyaloğumuz da çok iyi. Zaten Özel Eğitim Öğretmenleri ile ailelerin aralarının bence çok iyi olması gerekiyor ki çocuğa bir faydası dokunsun. Aynı dili konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Yani bu sebeple Gamze öğretmeni bırakmayacağız” dedi.

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Çınar’ın annesi Gülden Yaşar, gelecek yıl Eskişehir’e dönmek zorunda olduklarını belirterek; “Cumhurbaşkanımızdan bir ricam var. Seneye bizim Eskişehir’e dönmemiz gerekecek ve Gamze öğretmenimizden ayrılmak istemiyoruz. Gamze öğretmenimizi Çınar’dan ayırmayalım. Eskişehir’e o da bizimle birlikte gelsin, atamasının Eskişehir’e yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Çınar’ın bir bakışından ne istediğin anlıyorum"

Çınar ile aralarında özel bir bağ olduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Çimen, “Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Üniversite eğitimim devam ettiği sırada Engelliler Araştırma Enstitüsünde yardımcı öğretmen olarak çalıştım. Gerek Enstitü gerekse Eğitim Fakültesi’nden çok kıymetli hocalardan çok değerli bilgiler edindim. Özel eğitim alanında kendimi olabildiğince geliştirmeye çalıştığımı düşünüyorum. Üniversite bittikten sonra rehabilitasyonda çalışmaya başladım. Bir yıl kadar rehabilitasyonda çalıştım. Sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Çınarla da zaten yolumuz orada kesişti. Eskişehir Osmangazi İlkokulu’nda ücretli öğretmen olarak başladığımda Çınar benim ilk öğrencim oldu. Çınar da her çocuk gibi çok özel bir çocuk. Çok farklı yeteneklerinin olduğuna inanıyorum. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz imkânlar dâhilinde. Özellikle; İngilizceye, müziğe, dansa, spora, bilgisayara çok farklı alanlara aşırı ilgisi var. Zaten ailesi de Çınar’ın eğitimini çok fazla önemsiyor. Onun kendi bağımsızlığını kazanıp iyi yerlere gelmesini istiyorlar. Umarım Çınar’ı gelecekte daha güzel yerlerde görebiliriz. Biz Çınar’la başladığımızda tabii birbirimize ilk başta yabancıydık ama çok kısa bir süre içinde çok uyumlu bir hale geldik. Ben Çınar’ın bir bakışından ne demek istediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. O da benim aynı şekilde bir davranışına kızıp veya çok sevineceğimi biliyor. Beni nereden mutlu edebileceğini de biliyor. Çok güzel yol aldı aslında. Umarım bu şekilde devam eder. Ailesi çok büyük bir fedakârlık yaparak yuvasını buraya taşıdı. Uzunköprü’ye geldiler onlar da. Umarım güzel şeyler olur, elimden geldiğince Çınar’a ve ailesine destek olabileceğimi söyleyebilirim. Engelli bireylerin gerek akademik anlamda gerekse sosyal anlamda desteklenmeye ihtiyaçları oluyor. Biz de Çınar ile birlikte okul ortamımızda veya okul dışında onun akademik ve sosyal yönünü desteklemek için eğitimler yapıyoruz. Sınıf ortamında veya okul ortamında özellikte akran etkileşimine dikkat ediyoruz. Akranları ile birlikte oyun oynaması, onlarla birlikte etkileşim kurması ve bunun desteklenmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda okul dışında veli etkileşimini de arttırmak adına veliler ile birlikte piknik, gezi şekillinde bazı etkinlikler planlıyoruz. Bunların hepsi özel gereksinimi ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal anlamda da desteklenmesini sağlıyor. Çınar’ın akademik anlamda güzel ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü çok çabuk öğreniyor. Ne verirseniz onu alabilen bir çocuk. Güzel yerlere geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Gamze Çimen ile aynı sınıfta görev yapan Neslihan Serbest ise, “Özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Onların bir şeyleri başarabildiklerini görmek beni çok mutlu ediyor. Her alanda desteklenmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.