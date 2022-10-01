Tavuk, vazo desenli yumurtladı görenler şaşırdı

Bingöl’de vazo desenli yumurta yumurtalayan tavuk görenleri hayrete düşürdü.

Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bahçelerinde 20 adet tavuk besleyen bir aile, bir yumurtanın üzerinde vazo deseni görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Birkaç gün önce ailenin kızlarından Büşra Koçlardan, sabah tavukların verdiği yumurtaları toplamaya gitti. Yumurtaları eve getiren Koçlardan, daha sonra onları yıkamak istedi ancak bir yumurtanın üzerinde bulunan deseni görünce şaşlık yaşadı. Tavuklardan birinin yumurtladığı yumurta üzerinde vazo desenini yıkamasına rağmen çıkmayınca, yumurtayı saklamaya karar verdi.

"Deterjanla yıkadık yine çıkmadı"

İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını aktaran Koçlardan, “Kümese yumurtaları toplamaya geldim. 20’ye yakın tavuğumuz var, yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı. Deterjanla yıkadık yine çıkmadı. Bunu saklamayı düşünüyoruz. Daha önce yumurta topladım ama böyle bir şey ile karşılaşmadım, görünce bayağı şaşırdım” şeklinde konuştu.