Tava ciğerin yol arkadaşı acı biberde dizme ve kurutma mesaisi

Geçtiğimiz ay tarlalarda hasadı yapılan tava ciğerin yol arkadaşı acı biberde şimdi ise iplere dizme ve kurutma mesaisi başladı. İmece usulü tek tek iplere dizilen acı biberler, kurutulmak üzere gölgelik alanlara asılıyor.

Kente özgü tava ciğerin olmazsa olmazı olan ve garnitür olarak ikram edilen acı biberler, iplere dizilemeye ve kurutulmaya başlandı. En büyük özelliği gölgede kurutulması olan biberler, 60 gün sonra kızgın yağda kızartılarak tava ciğer ile birlikte sofraları süsleyecek.

"Biberler, imece usulü tek tek dizildi"

Patentli tescilli ciğer biberini hasat etmenin ardından imece usulü tek tek dizdiklerini ve fileye astıklarını söyleyen Karaağaç biber üreticisi Tunahan Ule, ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç biberinin en büyük özelliğinin gölgede kurutulması olduğunu aktardı.

"60 gün sonra sofralara inecek"

Karaağaç ciğer biberinin 60 gün bir kuruma süreci olduğunu ifade eden Ule, "Bir ton yaş biberden 70 75 kilo kuru biber elde ediyoruz. Biberimizin en büyük özelliklerinden birisi de sadece Karaağaç mahallesinde ve Karaağaç topraklarında yetişmesidir. Tohumumuz yüzyıllar öncesine dayanan dedelerimizden kalma yerli bir tohumdur. İnce kabuk olması da bir başka özelliğidir. 60 gün sonra kuruma işlemi bitecek ve tava ciğerin yanında yol arkadaşı olarak ikram edilecek" dedi.

Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin de biberi çok beğendiğini belirten Ule, sağlık için de çok yararlı bir biber olduğuna değindi.

"En büyük özelliği gölgede kurutulması"

Tarladan topladıkları biberleri dizmeye başladıklarını söyleyen 87 yaşındaki Hatice Ule, "Dizme işlemi bittikten sonra biberleri kuruması için gölgeye astık. Bu biberler güneşte değil gölgede kurutuluyor. Toplaması da dizmesi de zor oluyor. Gençliğimde tarlada çok biber topladım ama şimdi dizme işlemi yapıyorum" diye konuştu.

"İki Edirneli aşık buluştu"

Geçtiğimiz ay dünyanın en tatlı acısının hasadını yaptıklarını şimdi ise iplere dizme ve biberleri kurutmaya başladıklarını söyleyen Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Kuruyan biberleri da tavaya düşürmeye başladık. Dünyanın en tatlı acısıyla tava ciğer buluştu. Biz onlara iki Edirneli aşık diyoruz. İki aşık buluştu bizlerde afiyetle yiyeceğiz. Tabi rahmetli Beyazıt Sansı hocamızın dediği gibi ’Tavası var ciğeri var, yanında da biber var. Abe güzel Edirne’m sende daha neleri var.’ Ciğer ve biber, herkesi Edirne’ye bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Acı biber ama acı değil"

Yaşadığı ülkeye Almanya’ya doğru dönüş yolculuğuna geçen gurbetçi Mustafa Dalan ise hem tava ciğeri hem de yanında ikram edilen biberi çok beğendiklerini söyledi. Dönüşte ve gidişte tüm gurbetçilere bu lezzeti tatma tavsiyesinde bulunan Dalan, "Buradaki fark ağza tatlı gelen acı. Acı biber ama acı değil. Urfa biberi çok acıdır. Yedikten sonra mutlaka yoğurt ya da soğuk su gerekir. Ama bu biberi böyle yiyebilirsiniz. Çok güzel tatlı biber" şeklinde konuştu.