Tatvan’da husumetli aileler barıştı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde husumetli iki aile, yetkililer ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştı.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı Tatvan Sergi Salonunda düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İki ailenin barışmasına vesile olan Tatvan eski Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Yücel ve Dinç aileleri arasında cereyan eden hadiseyi barışla sona erdirdiklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi bu hadise mayıs ayında Bahçelievler Mahallemizde oldu. Bu hadiseden dolayı 1 kardeşimiz vefat etti. 2 kardeşimiz de yaralandı. Burada ilçe halkı olarak çok üzüldük, ama Allah’a şükürler olsun bugün bu barışı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Ben başta bu barışa katkı sunan, barışın olması için elinden gelen her gayreti gösteren, bu barışın olmasının tek sebebi şu anda aramızda olan ve Ağrı’dan gelen kanaat önderlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman de müminlerin kardeş olduklarını ifade ederek, “Bu kardeşlik; barışla, hoşgörüyle, sevgiyle pekişir. Onun için bu barışa vesile olan öncelikli ailelerimizi, değerli kanaat önderlerimizi ve barışa katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aile bireyleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçip barış yemini etti.

Törene Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Bilal Adabağ, Tatvan Eski Belediye Başkanı Fettah Aksoy, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderi ve vatandaşlar katıldı.