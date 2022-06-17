Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi

PKK terör örgütü mensuplarınca 1989 yılında ekip otomobilinin silahla taranması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Işık’ın adı Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan kütüphaneye verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında imzalanan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde Tatvan ilçesinde yapılan kütüphane sayısına bir yenisi daha eklendi. PKK terör örgütü mensuplarınca ekip otomobilinin silahla taranması sonucu 1989 yılında şehit olan polis memuru Mehmet Işık’ın adı Tatvan’da bulunan Dumlupınar Ortaokulunda yapılan kütüphaneye verildi. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından kütüphaneyi inceleyen davetliler şehit polis memurunun duvarda çizili resmine bakarak duygusal anlar yaşadı. Şehit adının yaşatılacağı kütüphaneye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bin 500 kitap bağışlanırken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve farklı kurumların da desteği ile yaklaşık 3 bin kitapla hizmete girdi.

Kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Erdemir, “Kütüphanemize şehit polis memuru Mehmet Işık’ın ismini verdik. Kendisi Tatvan’da çalışırken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen bir personelimizdi. Burada İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve personelleri tarafından kütüphanemiz için kitap toplandı ve bağışta bulunuldu. Öğretmenlerimiz tarafından da odanın dekorasyonu yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birbirinden genç çocuklarımız farklı oyunlarda da güzel aktiviteler yapıyorlar ve ilde de çeşitli başarılar elde etmişler. Hepsine başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Tatvan’da bir iz bırakmak, şehidin değerini bilmek için kütüphane yaptıklarını belirten Dumlupınar Ortaokul Müdürü Cemil Aybay da, “Tatvan polis şehidimiz Mehmet Işık adına bir kütüphane ve çok amaçlı salon açtık. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan bir projemiz vardı. Emniyet Müdürümüz ve çalışanları bin 500 kitap kütüphanemize bağışladılar. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın da iç dizaynı sağlamada bizlere gerekli olan destekleri oldu. Okuldaki öğretmenlerimiz ile birlikte yaklaşık 36 tane akıl zekâ oyunları da bu salonun içerisinde bulunuyor. Öğrencilerimiz ile birlikte 1 yıldır akıl zeka oyunları ile çalışmalar yapıyoruz. İlde de 2 birincimiz var. Bundan sonra da sistemli bir şekilde devam edeceğiz. Tatvan’da bir iz bırakmak, şehidin değerini bilmek için kütüphaneye adını verdik” diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Erdemir ve Belediye Başkanı Geylani’nin çocuklar ile zeka oyunları oynaması renkli görüntüler oluştururken tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Şehit Gazi Vatansever Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aybay, polis memurları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.