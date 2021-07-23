banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pegasus uygulaması nedir? Nasıl bulaşıyor?
Pegasus uygulaması nedir? Nasıl bulaşıyor?
Kaşıkçı davası savcısı da Pegasus ile izlenmiş!
Kaşıkçı davası savcısı da Pegasus ile izlenmiş!
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Haberde İnsan 23.07.2021, 01:03
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
banner502

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale’de trafiğe takıldı. Akşam saatlerinde başlayan trafik gece yarısına kadar sürdü. Samsun-Ankara, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Oluşan trafik yoğunluğu ’drone’ ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar trafiğe kapatıldı.
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
banner501