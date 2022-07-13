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Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Haberde İnsan 13.07.2022, 00:07
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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