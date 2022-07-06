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Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğu başladı.

Haberde İnsan 06.07.2022, 20:06
Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

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