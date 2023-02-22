Tatil yapmadılar, depremzedeler için okulda soba ürettiler

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bulunan Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tatil döneminden itibaren çalışarak ürettikleri 40 adet sobayı deprem bölgesine gönderdi.

Karadeniz’in en büyük denizcilik liselerinden biri olan Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler tüm iş ve tatillerini bırakarak ara dönemde soba yapımına başladı. Soba yapımında gereken saç ve boya gibi malzemeleri okulun öğretmenleri ve işverenler tarafından karşılandı. Deprem bölgesine gönderilen sobaların üretimi devam ediyor.

“Bugüne kadar borularıyla birlikte 40 soba üretildi ve çalışmaya devam ediyoruz”

Yapılan sobaların tamamen gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretildiğini belirten Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Müdürü Ali Kazak, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler, okul çalışanları ve öğrenciler olarak hepimizi üzdü. Haberlerde soğuk havalarda üşüyen çocuklar başta olmak üzere depremzedeleri gördüğümüzde dayanamadık ve ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle yardım toplama işine giriştik. Yüzlerce yorgan, battaniye, yatak, kışlık her yaşta giyecek ve kolilerce gıda toplayarak teslim ettik. 12 öğretmenimle birlikte toplama merkezinde gönüllü çalıştık. Soba ihtiyacının olduğunu öğrenince önce gemi yapımı alan öğretmenleriyle okulda hemen toplandık ve soba yapmaya karar verdik. Okul öğretmenlerine duyurduk ve herkes katkı sunmaya çalıştı. Öğretmen ve işverenlerimiz, saç ve boya gibi malzemelerin alınması için maddi destekte bulundular. Gönüllü gemi yapımı alanı öğretmenleri ve öğrencileri tatilde gelip soba yapımına katıldı. Bugüne kadar borularıyla birlikte 40 soba üretildi ve boyandı. Deprem bölgesine giden AFAD yardım aracına teslim edildi. Çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz” dedi.