Taşı oyarak birbirinden güzel biblolar yapıyor

Erzurum’un Oltu ilçesi Aslanpaşa mahallesinde ikamet eden Yunus Soylu (69) boş zamanlarında stres atmak için büyük bir sabır, emekle ve özveriyle taşı oyarak biblolar yapıyor. Soylu’nun yaptığı ürünleri görenler hayran kalıyor.

Oltu Kalesi Dibindeki bahçesinde boş vakitlerinde taşlı oyarak Oltu kalesi maketi, Semaver, Çaydanlık, Çay bardağı, Vazo, Küllük, Çiçek, Şekerlik gibi biblolar yapıyor.

69 yaşındaki Yunus Soylu taş oymacılığının çok zor olduğunu her bir ürün bir aylık bir süre içerisinde ancak yaptığını söyledi.

Oltu esnaflarından Şevik Akbulut, “Emekliliğini bu şekilde değerlendiren Yunus abi el emeği göz nuru el işçiliği ile hem boş vakitlerin değerlendiriyor stres atma anlamında hem zaman geçiriyor hem de güzel eserler yapıyor. Aslında herkesin bu şekilde uğraşları olması lazım insanların emeklilik dönemlerinde el becerilerini geliştirme anlamında güzel şeyler. Yunus abimizi tebrik ediyorum” dedi.