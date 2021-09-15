Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak

Samsun’da 55 yaşındaki Olgun Aydoğan, engelli bireyler için basit kullanılabilirliği olan 20 kilogram ağırlığında şarj istasyonu tasarladı.

Olgun Aydoğan yaptığı tasarımdan maddi bir beklenti içinde olmadığını ve artık engelli bireylerin araçlarıyla konser, etkinlik gibi yerlere tereddüt etmeden gidebileceğini söyledi.

2017 yılından günümüze kadar geçen süreçte engelli vatandaşlar için Türkiye’de 2 binin üzerinde akülü araç hibe ettiğini belirten gurbetçi Olgun Aydoğan, bu kez ise yolda kalma tehlikesi yaşayan engelliler için mini bir şarj istasyonu tasarladı. Sadece 20 kilo ağırlığında ve kolay kurulumu olan cihaz birçok engelli vatandaşı şimdiden sevindirdi. Özellikle Samsun’da kurulan şarj istasyonlarında makara sistemi olmasından dolayı çabuk bozulduğunu dikkat çeken Olgun Aydoğan, "Samsun’da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark ve konser alanlarına rahatlıkla gidecekler" dedi.

"Çok kişiye sordum, hepsinin derdi aynı"

Engelli araç kullanan bireylerin dışarıdaki en büyük sorunlarından birinin şarj konusu olduğunu ifade eden Olgun Aydoğan, "2017 yılının Aralık ayından bu yana kadar aşağı yukarı 2 bin tane akülü engelli araç dağıttık. Tamamını hibe ettik. Bu kardeşlerimizin en büyük sorunlarında birisi evden çıktıklarında yolda aküleri bittikleri zaman ne yapacaklar. Şarj cihazları oluyor ama takacak soket veya priz bulamıyorlar. Bazı belediyelerimiz kurdu. Bu kurulan sistemler makara sistemi olduğu için zamanla bu sistemler tamamen bozuluyor ve yerlerde sürünüyor. Çok maliyeti olmayan belediyelerin kendi bünyelerinde yapabilecekleri çok basit bir aparat tasarladım. Aşağı yukarı 20 kilodur. Bundan belirli bir bölgeye konulursa örneğin Samsun’da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark, etkinlik alanlarına rahatlıkla gidebilecekler. Bazı aküler 4-5 saat gidiyor. Ürünün tasarımı tamamen bana ait. Güzel bir şekilde geliştirdik ve hiçbir şekilde ticari, maddi bir beklentim yok" diye konuştu.

"Evden korkarak çıkıyoruz"

2011 yılında geçirdiği iş kazası sonucunda akülü sandalyeye bağlı kalan Davut Demirtaş, "Akülü sandalyeye bağlı kaldıktan sonra biz ayrı bir dünyanın insanı olduk. Aküler bittiği zaman bir yere çıkamıyoruz. Şarj bittiği zaman şarj istasyonu bulamıyoruz. Acaba düğüne gitsek, sahile gitsek eve çıkabilir miyiz korkusu yaşıyoruz. Bunun için şarj istasyonları bize sıkıntı oluyor. Genellikle kabloları da dışarda kaldığı zaman eziliyor. Olgun Bey’in geliştirdiği cihaz bizim için çoğaltılırsa çok iyi olur. Düğün salonları olsun, toplu taşıma merkezleri olsun, kafeler olsun bu gibi yerlerde bu cihazlar olduğu zaman engelliler akşamları çıkabilir. Evden korkarak çıkıyoruz. Cihazı denedim. Kullanımı çok kolay" şeklinde konuştu.