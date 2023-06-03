Taş mozaik ustası Kamanlıoğlu, çocuklara kodlama yöntemiyle taş mozaik sanatını öğretiyor

Ankara Ulucanlar Cezaevi Sanat sokağında 25 yıla aşkın süredir sanatını icra eden taş mozaik ustası Mustafa Salih Kamanlıoğlu, tecrübesini ilk ve ortaokul öğrencilerine kendi geliştirdiği kodlama yöntemiyle aktarıyor.

Kamanlıoğlu, Hatay’dan getirttiği doğal taşlarla, çocuklara önce bilgisayar ortamında sonra ise tahta çerçeveler üzerinde kodlama yöntemiyle mozaik sanatının inceliklerini gösteriyor.

Son 5 yıldır kodlama yöntemi üzerinde çalıştığını söylen Kamanlıoğlu, çocukların doğal taşlarla çalışmasını önererek, “Beş yıldan beridir bu robotik kodlama üzerinde çalışıyorum. O konuda da çok geliştirdik kendimizi. Başarılı olduk ben onu hissediyorum. Çünkü talepler o yönde. Biz çocuklara tamamen doğal taşla çalışmayı öneriyoruz” diye konuştu.

Kamanlıoğlu, çocukların renklendirilmiş doğal taşlarla yaptıkları mozaik pazılı setlerinin her kesimden ilgi çektiğini belirtti.

Kamanlıoğu, kendilerine okullardan gelen eğitimcilerinde bu konuda hassas olduklarının altını çizerek, “Eğitim kurumundaki eğitmen arkadaşlarda bu konularda hassalar. Her yıl ciddi miktarda memleketimizdeki çeşitli illerde bulunan okullarda isteklerde bulunuyorlar” açıklamalarında bulundu.

“Bu eserler Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerine gitti”

Kamanlıoğlu, hazırladığı eserlerinin yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Amerika kıtası başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinin taş mozaiğe olan ilgisinden memnun kaldığını aktaran Kamanlıoğlu, şunları kaydetti:

“Yurtdışına bu pazılı mozaikler başta Almanya ve Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerine gitti. Onun dışında Güney ve Kuzey Amerika’da sosyal medya ile görmüşler biraz yurt dışı olduğu için gümrükte sıkıntı oluyor ama yine de taleplerini karşılıyoruz. Bizim için tabii çok daha önemli, Türkiye’de de bunlar yapılabiliyor. Bizim çalışmalarımızın hepsinin doğal malzeme olması ayrıyeten bir istek nedeni oluyor”

“3 tane Ayasofya Camii modeli hazırladık”

Kamanlıoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın kendisinden 3 tane Ayasofya Camii modeli hazırlamasını istediğini kaydederek, “Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın isteği üzerine 3 tane Ayasofya Camii modeli hazırladık. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmiş. Sağ olsunlar beğenmişler. Diğer çalışmalarda yine devam ediyor” dedi.