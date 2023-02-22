Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası uzun süre kapalı olan taş fırınlarda pide ekmek yapımına başlanıldı.

Adıyaman’da da yaşanan yıkıcı deprem sonrası uzun bir süre kapalı kalan kent merkezindeki taş fırınlar belirli bölgelerde esnaflar tarafından kısmi olarak açıldı. Odun ateşinde pişirilen pide ekmeklerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi ekmek alırken kimi vatandaş ise biber pişirtti. Uzun süre kapalı olan fırınların esnaflar tarafından bazı bölgelerde açılmaya başlanıldığını dile getiren fırıncılar, un ve oduna oldukça ihtiyaç duyduklarını ve malzeme temininde sorun yaşadıklarını dile getirdi.