Tarsus Belediyesi Etüt Merkezinin kurulmasına öncülük etti, depremde yaşamını yitirdi

Tarsus Belediyesi Etüt Merkezinin hayata geçmesi için büyük çaba gösteren Tarsus Üniversitesi Sağlık Yönetimi 1. sınıf öğrencisi ve KYK Kız Öğrenci Yurdu Temsilcisi Serap Şükran Araz, Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Üniversite öğrencisi Araz’ın vefat haberi, Tarsus Belediyesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Tarsus Belediyesi, Serap Şükran Araz’ın adını etüt merkezine verecek.

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın üniversite öğrencilerinin taleplerini dinlemek için bir araya geldiği etkinlikte etüt merkezi ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tarsus Üniversitesi Sağlık Yönetimi 1. sınıf öğrencisi ve KYK Kız Öğrenci Yurdu Temsilcisi Serap Şükran Araz, Başkan Bozdoğan’dan bir etüt merkezi yapılmasını istemişti. Araz’ın isteğiyle Tarsus Belediyesi tesislerine etüt merkezi kazandırılmıştı. Etüt Merkezinin açılışında konuşan Serap Şükran Araz’ın teşekkür ve yeni yıl dileklerini ilettiği anlar büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Sömestr tatilinde memleketi Hatay’a ailesinin yanına giden Serap Şükran Araz’ın, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası annesi ve kardeşi ile enkaz altında kalarak vefat ettiği haberi, Tarsus Belediyesinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

“Etüt merkezimize kızımızın adını verecek ve hatıralarını yaşatacağız”

Serap Araz’ın vefat haberi sonrası derin üzüntüsünü dile getiren Başkan Bozdoğan, “Birey olmanın, aydın olmanın, vatansever olmanın dayanılmaz azmiyle Tarsus Üniversitesinde eğitim almak için Tarsus’ta bulunan Serap Şükran Araz’ı, deprem felaketinde yitirdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarsus Üniversitesinde Kız Öğrenci Yurdu Temsilcisi olarak da görev yapan Serap Şükran’ın bizden talep ettiği Etüt Merkezini 8 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirerek, öğrencilerimizin tıpkı talep ettikleri gibi ‘sessiz ve huzurlu bir şekilde’ çalışmalarını sağladık. Bugün, belki de bu dünyada, arkadaşlarının daha rahat çalışmaları için küçük bir istekte bulunmasını emir telakki ederek hayata geçirdiğimiz etüt merkezimizde, onun birlikte uyuduğu, yemek yediği, paylaşımlar yaptığı arkadaşları Serap Şükran Araz sayesinde rahat ve huzurlu çalışmaya devam edecekler. Serap Şükran Araz’ın, bu dünyada bir melek gibi arkadaşlarına kanatlarını açarak sahip çıkmasını ömrümüzün sonuna dek kalbimizde saklayacağız. Güzel kızım Şükran, yattığın yer incitmesin. Ardında bıraktığın arkadaşlarına gözümüz gibi bakacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.