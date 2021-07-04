Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde 3 haftalık olgunlaşma sürecinin ardından lavantaların hasadı başladı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde oluşturulan lavanta tarlalarında hasat başladı. Tarlaların mor gelinliği giydiği lavantaların evlere çeşitli kozmetik ürünler olarak geri döneceği yolculuk serüveni başladı. Üç yıldır lavanta üreticiliği yapan genç girişimci Furkan Yaren, hasat dönemi hakkında bilgi verdi. Lavanta üretiminin Trakya’da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Yaren, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

“Tüketicilerimizle buluşturacağız”

Lavantaların 3 yaşını doldurmasının ardından bereketli bir hasat dönemi beklediklerini ifade eden genç çiftçi Furkan Yaren, “Lavantalarımız 2 ve 3 yaşını doldurdu. Hasadımız kesme makinesi ve orakla yapılıyor. Lavantalarımızı biçtikten sonra fabrikaya gönderiyoruz. Bunlar bize yağ ve su olarak geri dönüyor. Bunlar da lavanta sevenlere ulaştırılıyor. İnşallah tüm çiftçilerimiz için bol ve bereketli bir yıl olur. Biz bugün buradaki biçme işlemini tamamlayıp fabrikalara göndereceğiz ve sonrasında tüketicilerimize ulaştıracağız, lavantaların etkileyici kokusu ile tüketicilerimizi buluşturacağız” dedi.

Tarlaların mor bereketi

Üç yıl önce ektiği lavanta fidelerinin bugün mor gelinliği giymesinden dolayı yaşadığı mutluluğu aktaran Yaren; “Burada lavantaları daha popüler hale getirmeyi amaçlıyoruz. Trakya’nın birçok yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Lavantalarımızın büyüdüğünü gördükçe içimdeki sevinç ve mutluluk artıyor. Biraz zorlu, uğraş verici yolculuk ama bu yolculuğun sonunda mor bereketi görmek içimdeki tüm yorgunluğu alıyor. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli hasatlar dilerim” diye konuştu.