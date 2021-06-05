Tarımda eğitim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin ikincisi Erzurum’da gerçekleştirildi. Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek yaklaşık 1.000 kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Hizmet İçi Eğitim Merkezi toplantı salonunda organize edilen eğitim seferberliğine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İl Tarım Müdürü Osman Akar, Ak Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Başkanı Akif Özer Tel ve kadın girişimci kooperatif üyeleri katıldı.

İki gün sürecek eğitim seferberliği çalışması saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı kadın çiftçilere yönelik tanıtım filmi gösterildi, daha sonra Tarım İl Müdürü Osman Akar açılış konuşması yaptı, Akar konuşmasında ‘’ Erzurum il olarak 1.6 milyon mera varlığı, 480 bin hektar tarım arazisi, yaklaşık 904 bin küçük baş hayvan varlığı, 869 bin büyük baş hayvan varlığı, toplamda 72 bin tarımsal işletmemiz, 10 milyar lira tarım üretim değerimizle tarım sektörüne katkı sağlayan bir ilimizdir ‘’ ifadelerini kullandı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise konuşmasında “İlk başta Erzurum’da kooperatif sayısını artırılması ile işi başladık. Kooperatifçilik çiftçilerin veya üreticilerin ortak hareket etmeleridir. Kooperatifçilik dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başarı ile uygulanan bir sistem. Şöyle geriye dönüp bakıldığında kaç kooperatifimiz var, bunların kaçı gerçek destek alıyor, dalgalanmalar var. Özellikle kadınların üretimin ve bereketin artırılması açısından kadın kooperatiflerinin kurulması öncelikli işler arasında yerini alıyor. Bilgilerini birbirlerine aktararak daha verimli işler üretiyorlar. Yani tarladan, evlerde kullandığımız tabaklara varıncaya kadar bereketli üretimler alınmasına vesile oluyoruz. Erzurum’da 11 kooperatifim aktif olan 7 tanesi ciddi anlamda destek alıyor. Bir konuda önemli olan sürdürülebilir olmayı sağlamak. Bunun en önemli yanı ise üretimden geçmektedir” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum’da Kız Kardeşim Projesi tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın bana görev verdiğinin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmesine rağmen ben Erzurum’a 4 kez geldim. Bu da demek ki kısmetim Erzurum’dan açılmak olmuş. Daha çok bir araya geleceğimiz, uzun bir programımız var. Ben özel sektörden gelmeyim. Uzun yıllar perakende sektöründe çalıştım. 28 yıl market zincirlerinde bulundum. 50 yaşında Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın takdirleri ve talimatları ile kamuya geçtim. Bu görevde ilk kadın yönetici olarak Tarım ve Orman Bakanlığında kadınlara yönelik neler yapabiliriz buna kafa yorduk. Ülkemizin her yöresinden yerel ürünler ve zenginlikler fışkırıyor. Bu ürünlerin sahada satış yapılabilmesi konusunda eksikler var. Sizin ürettiğiniz ürünler pazarlarda hak ettiği değeri ne yazık ki bulmuyor. Ürünlerde bir takım eksiklikler bulunuyor, mevzuat eksikliği, barkot eksikliği, hijyenle alakalı, güvenle alakalı, finansı daha iyi bilme gibi, ekonomiyi kendi kendimize yapmalıyız. Üretimler güzel ve hijyen ambalajlar içerisinde sunulursa satışı ve pazarlaması kolay olur. Birlikte çıktığımız bu yolculukta sizlerden fikir almak, eksikleri tamamlamak, hak edilen ürünü değeri ile satışı yapmak. Bir program oluşturduk ve bu oluşum 10 başlıktan oluştu. Eğitim konularında semire vereceğiz, daha bilinçli olmak açısından. Bizler illerde ayda iki kez sizlerle buluşup sizlere ürettiğiniz ürünün çıktığı yolculukta sizlere fikir vermek olacak. Bir danışman ataması yaptık bu arkadaş sizlere teknik konularda yardımcı olacak. Kız Kardeşim projesinin olduğu illerde fuarlar düzenlenecek. Kadının elini para ile güçlendirmek, kadının elini ürettiği ürünle güçlü olmasını sağlamak. Kırsal kalkınmayı da desteklemek olacak.”

Konuşmalardan sonra pandemi kuralları çerçevesinde salonda bulunan davetlilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Kadın kooperatif üyeleri bakana şal hediye etti.

Eğitimlerde, mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikayelerini anlattığı “ilham buluşmaları” da kapsama alındı. Kamuoyunda Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu da ilham buluşmaları kapsamında 3 ilde seminer verecek. Ayrıca eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verilmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 10 ilde 1.000 kadın girişimciye; Müşteri İlişkileri ve Satış, Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri, Gıda Güvenliği ve Lojistik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Coğrafi İşaretler, Finansal Okuryazarlık, Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı, Etiketleme Mevzuatı, DİTAP, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Diğer ayağında ise eğitimlerin ülkemiz coğrafyasında yer alan tüm illere yayılması planlanıyor. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara katılım belgesi verilecek.

Kız Kardeşim Projesinin Amaçları

Proje kapsamında; illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınlarımızın sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunması amaçlanıyor.