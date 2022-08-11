Tarım ve Orman Bakanlığı, fazla acı bal yiyerek bayılan yavru ayının durumunun iyi olduğunu duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Düzce’de kovanlardaki acı balı fazla yemesi sonucu baygınlık geçiren yavru boz ayının tedavi sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video yayımlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından tedavisi sürdürülen yavru ayının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bakanlık, ayrıca yavru boz ayı için isim arandığını da kaydetti.