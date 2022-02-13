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Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen orman yangınında yanan evlerin yerine yenileri yükselmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun, hak sahibinin istediği şekilde inşasına devam edilen evlerine kavuşmak için ilçe halkı gün sayıyor.

Haberde İnsan 13.02.2022, 09:28
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen orman yangınında yanan evlerin yerine yenileri yükselmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun, hak sahibinin istediği şekilde inşasına devam edilen evlerine kavuşmak için ilçe halkı gün sayıyor.

Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı. İlçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar 10. günde söndürüldü. 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo yangında zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesine rağmen bazı evlerin hedeflenen süreden önce yapıldığı görüldü.

Yangının en çok etkilediği Demirciler Mahallesi’nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor. Yaklaşık 94 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor. Bazı evler tek, bazı evler iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor. Hak sahipleri ise her gün yanan evlerinin yerinde yükselen yeni inşaat çalışmalarını takip ediyor.

"Evimiz yapılmaya başlandı, yüzümüz güldü"

Evinin anahtarını alacağı günü bekleyen Zeynep Arslan, yangın anlarını üzüntüyle anlattı. Yangına gece yarısı yakalandıklarını dile getiren Arslan, “28 Temmuz gecesiydi, yangın biranda geldi. Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Yangından sonra her gün evimizin olduğu yere geldik. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı. Devletimiz de, milletimiz de sağ olsun” dedi.

"Evimize taşınmayı bekliyoruz"

Devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu ifade eden Arslan, “Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. İnşaat süresince de her gün buraya gelmeye devam ettik. Yakın bir yerde oturuyoruz. Çok güzel oldu. Evimizin tamamlandığını söylediler. Sadece evimize taşınmayı bekliyoruz. Bu bölgede ilk benim evim yapıldı. Diğer evler de hızla yapılıyor. Kendimiz de yapsak bu evi yapmak bir yıl sürerdi. 5 ayda bitti, teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"Tek kıyafetimizle kurtulduk"

Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın, yangına gece yarısı yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını söyledi. Sabaha karşı alevlerin mahalleyi yakıp geçtiğini anlatan Aydın, “Sabah geldik, her şey kül olmuş gitmiş. Üzerimizde tek kıyafetlerimiz vardı, bir de hayvanlarımızı kurtarabildik” dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Bir gün sonra hasar tespit çalışmalarının başladığını dile getiren Aydın, “İnşaatın başladığı günden beri her gün evimin yanına geliyorum. Güzel bir ev yapılıyor. Memnunuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmedi, hepsini yaptı. Sorunumuz olduğu zaman geliyor, çözüyor. Devletimizden de Allah razı olsun, elimizden tuttu” diye konuştu.

"Yapılan evler çok güzel"

Yeni evinin Ramazan Bayramı’na teslim edileceğini öğrendiğini dile getiren Erdem Aydın, “Mahallede birçok inşaat var, çoğu da bitmek üzere. Keşke evimiz yanmasaydı ama yukarıda Allah var bu yapılan ev eskisine göre daha iyi. Son sistem ev yapılıyor. Her türlü sorunumuzu çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.

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