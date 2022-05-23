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Tarihi On Gözlü Köprüde tanıtım için Lübnan künefesi ikram edildi

Diyarbakır’da, 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, kentin tanıtımı için tarihi On Gözlü Köprüde vatandaşlara yaklaşık 250 kilo Lübnan künefesi ikram etti.

Haberde İnsan 23.05.2022, 09:58
Tarihi On Gözlü Köprüde tanıtım için Lübnan künefesi ikram edildi

Diyarbakır’da, 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, kentin tanıtımı için tarihi On Gözlü Köprüde vatandaşlara yaklaşık 250 kilo Lübnan künefesi ikram etti.

Son zamanlarda Diyarbakır’a yoğun turist geldiği için kenti tanıtmak amacıyla kendilerine has Lübnan künefesini vatandaşlara ikram ettiklerini belirten Hacıbaba Pastaneleri işletmecilerinden Ömer Elaldı, ilerleyen zamanda bu tür etkinlikleri farklı tarihi yerlerde de yapmayı düşündüklerini ifade etti. Elaldı, “Diyarbakır’ımızı çok daha iyi bir şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Amacımız tarihi mekanları tanıtmak. Şu anda burada 200-250 kilo kadar tatlı ikram ettik. Tatlı şehrimizi, tatlılarımızla tanıtmak istiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Emin Fidancan, Hacıbabanın tatlı ikramında bulunduğunu dile getirerek, ziyadesiyle güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti. Fidancan, yerli ve yabancılara tatlı ikramı yapıldığını ve gayet güzel bir etkinlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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