Tarihi Muradiye Camii’nde depremzedeler için mevlit okundu

Bursa’da, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Muradiye Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Bursa Deprem Yardım Gönüllüleri Platformu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Muradiye Camii’nde mevlit okuttu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Başkan Aktaş ve ekiplerinin deprem bölgesinde olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Değerli arkadaşlarım bu organizasyonun kurulmasında gerçekten büyük emekler sarf etti. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde. Bizlere de bulunduğumuz bölgelerdeki bu tür çalışmaları yapmak ve bu organizasyonların içerisinde olmak düştü" diye konuştu.

Platform gönüllüsü Onur Böbrek, "Bursa Deprem Yardım Gönüllüleri Platformu olarak bölgede vefat eden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk. Depremin ilk gününden itibaren çeşitli STK’ların bulunduğu oluşumla beraber birçok ailemize ulaştık bugün katılan herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir nebze hayır işlemişsek ne mutlu bize, büyüklerimizin katılımıyla güzel bir program oldu. Lütfü Taşcı hocamız başta olmak üzere katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Platform gönüllüsü Güleser Bilgin ise, "Bursa gönüllüleri olarak deprem bölgesinde deprem olduğu günden itibaren Bursa genelinde bir grup kurduk. Allah’a şükürler olsun binlere ulaştık. Afet bölgesinden gelen bütün vatandaşlarımıza gücümüz yettiği kadar sıcak bir yuva hazırladık. Allah bu acıları bize bir daha yaşatmasın. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. İnşallah daha güzel başarılar, daha güzel hizmetler yapmak nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler ve geride kalanlar için edilen dualarla program sona erdi.