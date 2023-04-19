Tarihi Kapalı Çarşı’da bayram yoğunluğu

Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, “Her kesime hitap edecek ürünler var. Cevizinden bayram şekerine, kadayıfından peynirine her şeyin bulunabileceği tek çarşıdır. Kapalı Çarşı bayram havasına girdi. Şekerleme ve kadayıf türüne rağbet bayağı fazla. Kalabalıktan esnaflar olarak memnunuz. Fiyatlarda geçen seneye oranla fahiş bir artış olmadı. Herkesin bayramı mübarek olsun” dedi.

Kapalı Çarşı esnaflarından Murat Özen, “Bayrama sayılı günler kala şekerler ve kadayıflar tezgahtaki yerlerini aldı. Halkımızın şeker ve kadayıfa güzel bir talebi var. Allah’ın izniyle güzel bir bayram geçireceğiz. Esnaflarımız da hareketli bir süreç geçiriyor. Şekerlerin fiyatları geçen sene ile hemen hemen aynı. Vatandaşların güzel bir talebi var. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun” ifadelerini kullandı.