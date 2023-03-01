Tarihi Kapalı Çarşı esnafı normale dönüyor

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalı Çarşı esnafı normal hayata dönerek kepenk açmaya başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde zarar gören esnaf normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı sakinliğini korurken bazı esnaf iş yerlerini açmaya başladı. Farklı noktalarda hasar alan çarşının genel durumunun iyi olduğu görüldü.

Çarşı esnafından Halil Tanış, “Çarşımız yavaş yavaş normale dönüyor. Artık birlik beraberlik zamanı. Her yerden insanlar yardım için koştular geldiler” dedi.

Muhsin Aslan ise “Yavaş yavaş dükkanlarımızı açıp hep birlikte çarşımızı canlandırmaya çalışacağız. İş yok ama açık gözüksün diye dükkanları açtık” diye konuştu.

Bir başka esnaf Yakup Balıkçı ise “Biz dükkanımızı açtık ama az çok hasarlarımız var birkaç dükkan yıkıldı ama mecburen hayat devam ediyor” dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı’da kepenk açan esnafla buluştu.