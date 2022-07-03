Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir’de sıcak havanın etkisiyle birlikte Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, hafta sonu yoğunluğuyla öne çıktı. Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği kentte, bölgeye turistler adeta akın etti. Tarihi evler önünde sık sık fotoğraf çekinen insanlar, esnaftan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Özellikle Eskişehir’e özgü Met Helvası satan dükkanların önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Kalabalıkla birlikte satışları da artan bölge esnafı, mutlu olduğunu dile getirdi.