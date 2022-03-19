banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Tarih kokan kolonya dükkanında 41 yıldır Türkiye’ye koku üretiyor

Elazığ’da yaşayan Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirerek, 41 yıldır ürettiği ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.

Haberde İnsan 19.03.2022, 11:37
Tarih kokan kolonya dükkanında 41 yıldır Türkiye’ye koku üretiyor

Elazığ’da yaşayan Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirerek, 41 yıldır ürettiği ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.

Elazığ’ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç’ın yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başlayan 49 yaşındaki 2 çocuk babası inşaat mühendisi Güven Buldaç, kolonyacılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 59 yıllık mazisi olan baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettiren Buldaç, Elazığ ile özdeşleşmiş Elazığ Geceleri ve Harput Sefası adını verdiği kolonya çeşitlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

"Tahsilimi inşaat üzerine yaptığım halde bu 30 metrekare dükkân bana daha cazip geldi"

Babasının kendisine bıraktığı mirasa sahip çıktığını ifade eden Güven Buldaç, "Babam 1953 yılında İstanbul’da ünlü bir kolonya fabrikasında işe başlıyor. Orada bir müddet çalıştıktan ve işi öğrendikten sonra ’Bu işi neden ben memleketimde yapmıyorum’ deyip Elazığ’a geliyor. Elazığ’da önce kendi çapında küçük bir imalathane kuruyor. Altı yaşından itibaren adeta gönül verdim çalışmaya başladım. O gün bugündür çalışıyorum. Tahsilimi inşaat üzerine yaptığım halde bu 30 metrekare dükkan bana daha cazip geldi. O işlerimin yanında bu işi de yürütmek istedim. Devam ederek bugünlere geldik. Baba mesleğini sürdürdüğüm için gayet mutlu ve gururluyum. Babamın adını devam ettirmek çok güzel bir durum" dedi.

"Elazığ’ın adını Türkiye’ye duyurmak önemli"

Doğunun ve Elazığ’ın adını tüm Türkiye’de duyurmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Buldaç, "Tabii alışagelmiş kolonyaların dışında kendimize özgü babamın formüllerini yaptığı kolonyaları da satıyoruz. Elazığ Geceleri, Harput Sefası gibi Elâzığ’ımızın adını duyurmaya çalışıyoruz. Tezgâhımızı çok değiştirmemeye gayret etmeye çalışıyorum. 35 yıldır bu dükkandayım, artık gelenler resim çektirmeye geliyor. ’Çocukluğum burada geçti, beş yaşındaydım, şimdi 30 yaşındayım. Dükkân halen yerinde duruyor’ diyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Türkiye’de kolonya sektörü aslında çok yoğun, her ilin kendine has kolonyaları var. Mesela Balıkesir’in zambağı, İzmir’in altın damlası ve gizli çiçeği, Isparta’nın gülü, Trabzon’un hamsi, Malatya’nın kayısı kolonyaları var. Biz de ’Elazığ’ın neden bir kolonyası olmasın’ diye düşündük ve Elazığ Harput Sefası ve Elazığ Geceleri kolonyalarını yaptık. Çok tutuldu ve büyük bir ilgi gördü. Elazığ’ımızın ismini kolonyayla da olsa başka şehirlerde duyurabilmenin zevkine vardık. Çeşitli illerde bayiliklerimiz var. Satışlarımız güzel, memnunuz. Müşteriler de çok güzel bir şekilde ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19