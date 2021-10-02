Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, killi topraktan ekmek pişirilen tandır yaparak elde ettikleri gelirle hem çocukları okutuyor hem de eşlerine destek oluyor.

Samandağ’a bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde hemen her evin bahçesindeki tandırlar dikkati çekiyor. Kadınların iş kapısı haline gelen tandır yapma geleneğini köyde adeta bilmeyen yok. Yaşlısı, genci birçok kadının sabah erken saatlerinde başına geçtiği killi toprak, uğraşın ardından tandıra dönüşüyor. Killi toprağı ayaklarıyla yoğurup, çamur haline getirdikten sonra elleriyle şekil veren kadınlar, satışını yaptıkları tandır sayesinde hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bu mesleği yaşatıyor.

4 çocuk annesi 40 yaşındaki Sibel Çatal, çocukluğundan beri tandır yaparak geçimini sağladığını dile getirirken, tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp şeker gibi erittiklerini, çamuru 1 gün güneşte beklettiklerini ve elekten geçirdiklerini anlattı.

Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettiklerini belirten Çatal, "Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz ama zevkli bir iş" dedi.

Sibel Çatal, tandırın ekonomik olarak ailelere çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Mesleği annemden öğrendim. Biz de çocuklara öğretiyoruz yavaş yavaş bu meslek geçmişten bana annemden sonra çocuklarıma ve torunlarıma kadar devam edecek. Emek ve güç isteyen bir iş. Tandırın içinde ekmek, tavuk ve aklınıza ne geliyorsa yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Ayda ortalama 10 tandır ürettiklerini ifade eden Çatal, yapılan tandırların ebatlarına göre 100 ila 150 TL arasında satıldığını belirtti.