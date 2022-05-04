Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını elleriyle besledi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sanayide ustalık yapan bir esnaf tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için "açlıktan ölmesin" diyen usta, onları şırıngayla besledi.

İlçenin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta yüreklere dokunur görüntüyle tebrikler aldı. Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi;

“Araç tamir için bana getirildi. Far yanmaması üzerine inceleme yaptığım esnada fare yavrularını gördüm. Anne fare ben aracın kaput kapağını açıp inceleme yaptığım esnada kaçtı. Yeni doğmuş yavruları bu şekilde bırakmaya vicdanım el vermedi. Bende elimden geldiği kadarıyla yavruları şırıngayla beslemeye başladım. Karıncalar yavruların bazılarına ısırmış pansuman yardımıyla temizledim. Hatta yavruların bakımı için insanlardan yardım istedim. Bir kenara koymaya gönlüm el vermedi" ifadelerine yer verdi.