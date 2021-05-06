banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler

Bursa’da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.

Haberde İnsan 06.05.2021, 08:08
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler

Bursa’da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti. Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur