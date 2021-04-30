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Tam kapanmada onlar yine görev başındaydı

Koronavirüs salgınını yavaşlatma ve vaka sayılarını düşürmek için alınan 17 günlük tam kapanma tedbirleri dün saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Bursa’da sokaklar, caddeler tenha bir hale bürünürken, enerji sektörü çalışanları ise şehrin her noktasında nöbetteydi.

Haberde İnsan 30.04.2021, 11:39
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Tam kapanmada onlar yine görev başındaydı

Koronavirüs salgınını yavaşlatma ve vaka sayılarını düşürmek için alınan 17 günlük tam kapanma tedbirleri dün saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Bursa’da sokaklar, caddeler tenha bir hale bürünürken, enerji sektörü çalışanları ise şehrin her noktasında nöbetteydi.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren ve bölgeyi 500 bin lamba ile aydınlatan UEDAŞ, yeni kararların açıklanmasıyla birlikte tüm tedbirleri alarak sahadaki enerji nöbetini sürdürüyor.

Tam kapanma tedbirleri öncesi şehrin birçok noktasında trafik ve insan hareketliliği yoğun şekilde izlenirken, akşam saatlerinde vatandaşın evlere çekilmesiyle sessizliğe bürünen şehrin sokakları ışıl ışıl görüntülendi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için elektrik şebekesini 7/24 uzaktan izleyerek kontrol ederken, 186’ya düşen ihbarlara da hızlıca müdahale etti.
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