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Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Kerimoğlu korona virüse yenik düştü
Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 23.12.2020, 12:32
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Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
18 Aralık’ta korona virüs testi pozitif çıkan Burhan Kerimoğlu, 21 Aralık Pazartesi gününden beri tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.Tedavisi sürecinde acil kan aranan Kerimoğlu, sosyal medya hesabından da bu ihtiyacı duyurmuştu.
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