Talas Belediyesinden tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Diyarbakırlı çocuklara sürpriz
KAYSERİ TALAS İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’NA KENTTE YAPILAN BİR SOSYAL DENEYDE GÖSTERDİKLERİ CÖMERTLİK VE FEDAKÂRLIKLA TÜM TÜRKİYE’NİN GÖNLÜNÜ FETHEDEN DİYARBAKIRLI GENÇLER, BAŞKAN YALÇIN’IN KIYAFET, PASTIRMA VE SUCUK JESTİ KARŞISINDA KENTİN SİMGELERİNDEN OLAN DİYARBAKIR KARPUZU GÖNDEREREK TEŞEKKÜR ETTİLER
Kayseri’nin Talas İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Diyarbakır’da yapılan bir sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakarlıkla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden gençlere pastırma ve sucuk gönderip kıyafet aldı. Kahraman çocuklar da Başkan Yalçın’ın jestine Diyarbakır’ın simgesi olan karpuz göndererek teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakarlıkla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt’a (12) jest yaparak kıyafet aldı. Başkan Yalçın, kıyafetin yanından gençlere pastırma ve sucuk da gönderdi. Diyarbakırlı gençler de bu jeste karşılık, Başkan Yalçın’a kentin simgelerinden olan Diyarbakır karpuzu göndererek teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür eden gençlerden Burak Bakışkan, "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hepimize kıyafet aldı. Allah ondan razı olsun, ona çok teşekkür ederiz. Daha önce Başkan Yalçın, bizlere sucuk ve pastırma göndermişti. Bizler de ona Diyarbakır karpuzunu gönderiyoruz. İnşallah hediyemizi kabul eder" dedi.
Talas ilçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kendilerine kıyafet aldığını, sucuk ve pastırma gönderdiğini belirten gençlerden Mert Emsen ise "Bizler de Başkan Yalçın’a Diyarbakır’ımızın meşhur karpuzunu gönderiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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