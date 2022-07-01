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Taksinin motor bölgesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muş’ta bir ticari taksinin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Haberde İnsan 01.07.2022, 09:59
Taksinin motor bölgesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muş’ta bir ticari taksinin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde yaşayan ticari taksi şoförü Şeyhmus Erdoğan, işe gitmek için bindiği aracında kedi sesi duydu. Araçtan inerek etrafı kontrol eden Erdoğan, motor kısmından kedi yavrusu sesi geldiğini fark etti. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Erdoğan, zarar görmemesi için itfaiyeden yardım istedi. Aracın bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu motor kısmına sıkışan kediyi güçlükle çıkarabildi.

Ekipler, korku yaşayan kediyi tekrar salıverdi.

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