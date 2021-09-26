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Taksim Meydanı’ndan Ayasofya’ya bisiklet turu

İstanbul’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Bisikletle Tarihi Yolculuk” sloganı ile Taksim Meydanı’ndan Ayasofya meydanına bisiklet turu yapıldı.

Haberde İnsan 26.09.2021, 12:52
Taksim Meydanı’ndan Ayasofya’ya bisiklet turu

İstanbul’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Bisikletle Tarihi Yolculuk” sloganı ile Taksim Meydanı’ndan Ayasofya meydanına bisiklet turu yapıldı.

Taksim Meydanı’nda buluşan bisikletli gençler, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün “Bisikletle Tarihi Yolculuk” sloganı ile düzenlediği bisiklet turuna katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan etkinliğe çok sayıda genç katıldı.

Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Albayrak, “Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında değişik etkinlikler organize ettik. Beyoğlu Belediyemiz, Beyoğlu Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz ile beraber bizim gençlik merkezlerindeki çocuklarımız ve bisiklet grubumuzla beraber İstanbul’umuzun iki sembolü Taksim Camii’nden Ayasofya’ya kadar bisiklet turu organize ettik. Buradaki amacımız, çocukların tarihi, kültürünü, değerlerini öğrenmesi. Bu kapsamda böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bunun devamı da gelecek, önümüzdeki haftalarda yine bu tarz etkinliklerle devam edeceğiz” dedi.

İstiklal Caddesi’nden çok sayıda zabıta ve ambulansın da eşliğinde başlayan etkinlik, Ayasofya meydanında son buldu.

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