Taksi ile denize uçan Ece Su Uçkan Kimdir?

Ece Su Uçkan kimdir?

Ece Su Uçkan modellik yapmaktadır. 22 yaşında olan Ece Su Uçkan bekardır. Sinema ve oyunculuğa da ilgili olan Ece Su Uçkan Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda finale kalmıştı.

Mankenliğin yanında Influencerlık'da yapan Uçkan gelecek dizi ve film tekliflerine açık olduğunu ifade etti. Ece Su Uçkan İstanbul Kadıköy'de yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Uçkan bindiği bir taksinin denize uçmasıyla hayatını zor kurtardı.

Ece Su Uçkan'ın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Magazin ve moda alanında adını sıkça duyduğumuz Ece Su Uçkan yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuğunu ve hayatını son anda kurtardığını duyurdu.