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Taekwodo şampiyonu Elif öğretmen

İzmir’de beden eğitimi öğretmenliği yapan Elif Soytürk Akın, aynı zamanda taekwondo şampiyonlarında çeşitli derecelere sahip. Milli Takım sporcusu öğretmen, geçen hafta takım halinde katıldıkları Avrupa Taekwondo Pumse Şampiyonası’nda da yurda madalya ile döndü.

Haberde İnsan 24.11.2021, 12:41
Taekwodo şampiyonu Elif öğretmen

İzmir’de beden eğitimi öğretmenliği yapan Elif Soytürk Akın, aynı zamanda taekwondo şampiyonlarında çeşitli derecelere sahip. Milli Takım sporcusu öğretmen, geçen hafta takım halinde katıldıkları Avrupa Taekwondo Pumse Şampiyonası’nda da yurda madalya ile döndü.

Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmamhatip Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Elif Soytürk Akın, taekwondo sporunda da başarılarıyla adından söz ettiriyor. Eğitim verdiği lisede 20 saatlik ders süresini tamamlamasının ardından öğrencilerine taekwondo antrenörlüğü yapan beden eğitimi öğretmeni, çeşitli şampiyonlarda Avrupa ve dünya derecelerine de sahip. 19-21 Kasım’da Portekiz’de yapılan Avrupa Taekwondo Pumse Şampiyonası’nda Büyük Bayan kategorisinde takım halinde şampiyon olan Elif Soytürk Akın, spordaki tecrübelerini öğrencilerine de aktarıyor.

Madalya ile döndüler

2001 yılında Milli Takım sporcusu olduğunu belirten Elif Soytürk Akın, “26 yıllık bir taekwondo geçmişim var. 6 Avrupa, 2 de dünya derecesine sahibim. Bir de İslam Oyunları 2.’liğim var. 19-21 Kasım’da Portekiz’de yapılan Avrupa Taekwondo Pumse Şampiyonası’nda Büyük Bayan kategorisinde İlkay Tekin ve Fatma Törehan arkadaşlarımla birlikte şampiyon olduk. Orada İstiklal Marşı’mızı okutma şerefine nail olduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Öğrencilerim de şampiyon olunca hemen sosyal medyadan ulaşıp tebrik etti. Bu beni çok mutlu etti” dedi.

Öğrencileri de madalya almaya başladı

Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen beden eğitimi öğretmeni, “Okulumda 20 saat ders veriyorum, ardından öğrencilerle antrenmanlar yapıyoruz. 25 kişilik öğrenci grubum var ve onlar da derece elde etmeye başladı. İlk kez yarışmaya katılan öğrencimiz, iller arası turnuvada 3. oldu. Öğrencilerime, yaptığım sporla ilgili bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım onların da başarılarını görürüm. Onların başarılı olması benim için çok şey ifade ediyor” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz”

Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu ifade eden Soytürk Akın, “Öğretmenlerin bu toplumda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar, aileden aldıkları eğitimi bizimle devam ettiriyorlar. Meslektaşlarımla birlikte öğrencilerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bir öğrencinin hayatına dokunmak çok kutsal. Bu spora hayatımı verdim ve öğrencilerime de tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum” sözlerine yer verdi. Başarılı sporcu, Portekiz’de yapılan şampiyonasında verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporcu Kenan Sofuoğlu ve Türkiye Taekwondo Federasyonuna teşekkür etti.

“Onu örnek alıyorum”

Elif öğretmenin öğrencilerinden Zehra Tural da şunları söyledi: “Bu yıl ilk defa yarışmaya katıldım ve Türkiye genelinde 3. oldum. Elif öğretmenim bana her zaman destek çıkıyor. Hedeflerimiz büyük ama başarılı olamasam da Elif öğretmenim benim her zaman yanımda olur. Bu yüzden stressiz bir şekilde çalışıyorum. Ben zaten taekwondoya yönelmek istiyordum ancak öğretmenimin teşviki ile spora başlamış oldum. Onunla gurur duyuyorum. Her konuda onu örnek alıyorum. Böyle bir öğretmenim olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk haberi geldiğinde de çok mutlu oldum. Belki bir gün ben de onun gibi yarışırım ve o da şampiyon olduğumda aynı mutluluğu yaşar diye hayal kurdum.”

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