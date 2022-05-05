’Tabiatın kalbi’ Bolu, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Bolu’nun önemli turizm merkezleri olan tabiat ve milli parklar, Ramazan Bayramı tatili boyunca 33 bin 801 kişiyi ağırladı.

Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve il genelindeki turistik merkezler Ramazan Bayramı tatili boyunca tatilci akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu’ya, tatil boyunca 33 bin 801 kişi geldi.

Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 11 bin 320 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı’nda da, tatil boyunca insan seli yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilerek yeşillikler içinde tatil geçirmek isteyen 16 bin 263 kişi Abant Tabiat Parkı’na geldi.

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 5 bin 675 ziyaretçiyi ağırladı.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Karagöl ve Göksü tabiat parkları toplam 543 kişiyi misafir etti.