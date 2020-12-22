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Susurluk’ta görevi başında şehit olan polis memuruna tören
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden trafik polisi Hüseyin Sarı, düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.
Haberde İnsan 22.12.2020, 14:19
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden trafik polisi Hüseyin Sarı, düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.Susurluk Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Hüseyin Sarı için görev yerinde bir tören yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, protokol, ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit polis Sarı, Ovabayındır Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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