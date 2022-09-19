’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ Ayvalık’ta yapıldı

Ayvalık Belediyesi katkılarıyla kadınların önderliğinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 10. yılında Ayvalık’ın da içinde olduğu 32 ülkeden 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde son bulan tura yüze yakın bisikletçi katıldı. Renkli detayları ile dikkat çeken bisikletler ve bisikletçi kadınlar Ayvalık’ta güzel görüntüler oluşturdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen bu renkli organizasyona Ayvalık Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz, bisiklete ve çevreye sahip çıkmaya kararlıyız” dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Ayvalık koordinatörü Alev Türkmen de Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir’de başlamıştır. 10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye’de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 32 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. ’Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ çerçevesinde bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” dedi.