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Süs havuzunda tehlikeli oyun

Kocaeli’de serinlemek için süs havuzuna giren çocuklar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Havuzdaki tehlikeye rağmen çocukların neşesi dikkat çekti.

Haberde İnsan 20.07.2022, 16:53
Süs havuzunda tehlikeli oyun

Kocaeli’de serinlemek için süs havuzuna giren çocuklar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Havuzdaki tehlikeye rağmen çocukların neşesi dikkat çekti.

İzmit ilçesinde girilmesi yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Kent Meydanı’nda girişinde ‘Havuzda elektrik tesisatı bulunduğundan dolayı girilmesi tehlikeli ve yasaktır’ yazısı bulunan havuzda bir grup çocuk yüzdü. Herkesin şaşkın bakışları arasında havuza atlayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Çocuklar, yüzdükten sonra havuzun yanında bulunan banklarda güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

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