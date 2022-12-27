Süs eşyası olarak satılan minik balkabakları

Eskişehir’deki bahçesinde yetiştirdiği ve süs eşyası olarak kullanılan minyatür balkabaklarını dükkânında satan Faruk Çatalkaya, talebin genellikle öğrenci ve ev hanımlarından geldiğini belirtti.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokakta bakkal dükkânı işleten Faruk Çatalkaya, sattığı minyatür balkabakları ilgi odağı oluyor. Vatandaşların genellikle boyayıp süs eşyası olarak kullandığı kabakların tanesi 10 liradan satışa sunuluyor. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler, normal balkabağından 10 kat daha küçük olan minyatür kabaklara talep gösteriyor.

Küçük balkabaklarının satışı ve vatandaşların ilgisi hakkında konuşan işletme sahibi Faruk Çatalkaya, “Bunları genellikle ev hanımları, öğrenciler ve boyamaya meraklı vatandaşlarımız alıyorlar. Boyayıp, süs eşyası olarak kullanıyorlar. Minyatür kabak diyoruz biz bunlara. Tanesi 10 liradan satıyorum. Normal kabağın 10’da 1’i oranında küçüklüğe sahip. Tepebaşı İlçesi’ndeki Gazipaşa Mahalle’sindeki kendi bahçemizde yetiştiriyoruz” dedi.