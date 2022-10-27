Sürücünün otomobildeki örümcek ile imtihanı

Kahramanmaraş’ta otomobilin içindeki örümceği fark eden kadın sürücü, “Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan” dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında otomobiline örümcek giren kadın sürücü, camdaki örümceği uzun bir süre fark etmedi.

Seyir halindeyken video çeken sürücü kırmızı ışıkta durduğunda camdaki örümceği görünce otomobilden inerek kaçtı. Camı açıp bir süre örümceğin kendiliğinden gitmesini bekledi. Sürücü örümceğe, “Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan” diye de dert yandı.

Yaklaşık 1.5 saat sonra vatandaşların yardımıyla örümcek arabadan çıkarıldı.