Sürücüler yollarda, sağlıkçılar ve hastalar da hastanede Atatürk’ü andı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiği anda Karabük’te hayat durdu. Yollarda sürücüler araçlarının başında, sağlık çalışanları ve hastalar ise hastane içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulundular.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümünde Karabük’te hayat 1 dakikalığına durdu. Saatler 09.05 olduğunda Demirçelik kavşağında sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalar ise hastane içinde saygı duruşunda bulunarak, istiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.