Sürücü adayı eşi için arabasının arkasına yazdığı yazı görenleri güldürüyor

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Yaşar Şimşek, sürücü adayı eşi Gülay Şimşek’in trafikte heyecanlanıp zorlandığını görünce ilginç bir çözüm buldu. Özelikle eşinin kırmızı ışıkta, arkada duran araçların kornaya basmasından heyecanlandığını fark eden Şimşek otomobillerinin arka camına kırmızı renklerle ilginç bir yazı yazdırdı.

Yaşar Şimşek, büyük puntolarla okunabilir şekilde otomobilin arkasına “Bayanım, acemiyim. Kornaya basmayınız, heyecanlanıyorum. Direksiyon da kara zaten. Öğrenene kadar lütfen idare ediniz” yazdı. Yazıyı görenler önce güldü, sonra anlayış gösterdi.

Eşinin birlikte olmadığı zamanlarda araç kullanırken aklının kendisinde kaldığını ifade eden Yaşar Şimşek, “Eşim araç kullanmayı yeni öğreniyor. Fakat insanlar trafikte gerçekten çok anlayışsız. Biz de böyle bir yöntem uyguladık. Oldukça etkili oldu. İnsanlar yazıyı okuyunca kornaya daha basmıyor, anlayışta gösteriyor. Herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerin kullandı.