DİYARBAKIR(İHA) – Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl sonra ilk Noel Bayramı kutlandı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 2015 yılındaki terör olaylarında zarar gören ve restorasyonu tamamlanarak geçen sene açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl sonra ilk Noel ayini gerçekleştirildi. Ayinde konuşan Papaz Derkevork Çınaryan, yeni yılın barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Gafur Ohanyan, uzun bir aradan sonra Noel ayininin yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ohanyan, “Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde Ermeniler olarak Noel’imizi kutladık. Hristiyanlık aleminde Noel 25 Aralık’ta başlar; biz Ermenilerin Noel’i ise 6 Ocak kabul edildiği için dünyadaki tüm Ermeniler bugün kutlar. Kilisemiz uzun süre kapalı olduğu için ayin yapma şansımız olmuyordu. Uzun bir aradan sonra bugün Noel ayinini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Bu vesileyle herkesin yeni yılını ve Noel’ini kutluyoruz” dedi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından İstanbul’dan gönderilen Papaz Derkevork Çınaryan’ın yönettiği ayine Sur Kaymakamı Asım Solak, Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Gafur Ohanyan, ses sanatçısı Bedri Ayseli, Ermeni cemaatinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Ayin, toplu duaların ardından sona erdi.