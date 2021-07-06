Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişleri başladı.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelmeye başladı. Suriyeliler, Hatay Valiliğinin izni ile 5 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında başta İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri ile diğer şehirlere gidiyor

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine bayramlaşma için giderken 2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında Suriyelilerin gidişleri durdurulmuştu.

2 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleştiğini belirten Mithat Hasan, ”Suriye’den Türkiye sığındım ve Mersine yerleştim. Türkiye tarafından verilen izinle İdlib kırsalında oturan ailemin yanına giderek Bayramı geçireceğim. Orada 3 ay izin yapıp tekrar Türkiye’ye döneceğim bize bu fırsatı veren Türk devletine teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmut Hasan ise 9 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirterek, ”Ailem ve yakınlarım İdlib kırsalında yaşıyor onların yanına gidip hasret gidereceğim. Türk yetkililerine teşekkür ediyorum“ dedi.

Ülkelerine giden Suriyelilerin son dönüş tarihinin 31 Aralık olduğu belirtildi.