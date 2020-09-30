Suriyeli genç kaldırımda bulduğu telefon dolu çantayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaldırımda bir çanta bulan Suriyeli genç, içerisinde 100 bin liralık telefon ve alacak defterinin bulunduğu çantayı sahibine teslim ederek insanlık dersi verdi.

Siverek ilçesi Suat Karataş Caddesi’nde telefon satışı yapan Şahin Irmak, dükkanını kapattığı sırada kaldırıma bıraktığı çantayı unutarak eve gitti. Eve gittiği sırada çantasının olmadığını fark eden Irmak, koşarak dükkanın yolunu tuttu. Aradan bir saat geçmesine rağmen çantayı bulamayan Irmak’a tanıdığı biri, çantanın kendisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşının yanına giden Şahin Irmak çantasına kavuştu. Irmak, içerisinde 100 bin liralık telefon ve alacak defterinin bulunduğu çantanın Suriyeli bir genç tarafından bulunarak teslim edildiğini duyunca duygulandı.

Suriyeli genci arayarak işyerine davet etti.

Bu hareketten dolayı çok duygulandığını belirten Şahin Irmak, "Dün akşam evime gitmek için dükkânı toparlayarak dışarı çıktım dükkânımı kapatırken dalgınlıkla içerisinde çok sayıda telefon ve borç defterimin bulunduğu çantayı dükkânın önünde unuttum. Çantamın kaybolduğunu sonradan fark ettim dükkâna geldim aradım bulamadım, bir süre sonra bir arkadaşım beni aradı bir şeyler kaybettin mi sorusunu sorunca bende çanta dedim arkadaşın yanına gittiğimde Suriyeli gencin gelip bunu tanıyor musun diyerek çantayı bırakıp gitmiş, bende bu genci arayarak buldum iş yerime davet ettim. Bu Suriyeli genç kardeşimiz bize insanlığın ölmediğini gösterdi kendisine minnettarım, ondan olmasaydı bir yıl çalışsaydım bile bu borçları kapatmam imkânsızdı, çanta içerisinde 100 bin TL değerinde telefon ve 30 bin TL’de alacaklı borç defterim vardı. Bizim Suriyeli vatandaşlara bakış açımızı değiştirmemiz lazım, en azından bende bu algı kardeşimizin yaptığı bu hareketten sonra kesinlikle değişti. Kardeşimin anne ve babasının ellerinden öpüyorum böyle bir çocuğu yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun" dedi.

"İnsanlık görevimi yerine getirdim"

Çantayı kaldırımda bulan Suriyeli Kusay Elluz (23) ise hiç tereddüt etmeden çantanın sahibini aramaya başladığını belirterek, "Akşam evden çıkarak çarşıya indim, caddeden geçerken siyah bir çantanın kaldırımda olduğunu gördüm, ilk seferde korktum ve yaklaşmadım, bir süre sonra işim bitti geri döndüğümde çanta yine aynı yerindeydi elime alarak kontrol ettim içerisinde çok sayıda telefon ve defter vardı. Çok korktum ne yapacağım diye korktuğum için polise de gidemedim. Bir cadde ileride bir esnafa giderek yardım istedim meğerse arkadaşıymış, esnaf çanta sahibine telefon açtıktan sonra bende evime gittim. Sabah olunca çantanın sahibi bana ulaştı, dükkâna davet etti çok sevindim. Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Ben ailemden böyle öğrendim, bir harama el uzatmak bize de yakışmaz zaten, çok şükür bu hareketi yaparken de hiçbir maddi beklentimde yoktur’’ diye konuştu.

Şahin Irmak, iş yerinde bir araya geldiği Suriyeli gence duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.