Suriyeli çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti

Niğde’de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevki hastane yolunda çöpten kağıt toplayan 2 Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk, diğerlerini de eline alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi.