banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Suriyeli çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti

Niğde’de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Haberde İnsan 07.07.2021, 14:11
Suriyeli çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti

Niğde’de çöplerden kağıt toplayan iki çocuğun Türk Bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevki hastane yolunda çöpten kağıt toplayan 2 Suriyeli çocuktan biri yerde gördüğü Türk bayraklarını tek tek topladı. Bayrağın birini yüksek yere kaldıran çocuk, diğerlerini de eline alarak evine götürdü. Çocukların anlamlı davranışı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu