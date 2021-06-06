Suriyeli Abraz aşireti, ata yadigarı kılıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyor

Malatya’da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti, ata yadigarı çift başlı kılıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyor.

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye’den göç eden Abraz aşireti üyeleri, Malatya’da yaşamlarını sürdürüyorlar. Abraz aşireti, savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye’ye teşekkürlerini dile getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ata yadigarı kılıcı hediye etmek istiyor. Kılıcın üzerindeyse “Bütün mazlumlar adına Suriye, Filistin, Azerbaycan, Libya” ve “Recep Tayyip Erdoğan” yazıları yer alıyor.

“Cumhurbaşkanımıza mazlumların yanında olduğunu için hediye etmek istiyoruz”

Abraz Aşireti reisi Muhammed Ahmet El Mişel, kılıcın Arap kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, teşekkürlerini dile getirmek için ata yadigarı kılıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyledi. Mişel, “Bu kılıç bizim dedelerimizin tarihidir. Bizim Araplarda çatışmak için en asil alet olarak kılıcı görürüz. Hediyemiz sayın Cumhurbaşkanımız için çok küçük biliyoruz ama bizim elimizden geleni yapıyoruz. Kılıcımızı sayın Cumhurbaşkanımıza mazlumların yanında olduğunu için hediye etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka haberimizi görecek biz biliyoruz. Bizi ne zaman çağırırsa biz o zaman gideriz. Çok eskiden beri bu kılıç bizde, atalarımızdan kalma. Yazısı yoktu, biz yazı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini üstüne yazdık. Çok eski bir kılıç. Biz satın olarak almadık babamdan kaldı” şeklinde konuştu.