Suriye’de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Suriye’nin kuzeybatısında iç savaş nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda sivil, savaş sırasında bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Suriye’deki insanlık dramı devam ediyor. Suriye’nin kuzeybatısında yerinden edilmiş br aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu çok sayıda sivil, devam eden iç savaş nedeniyle bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan boş binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Duvarları ve çatısı çatışmalarda yıkılan binalarda, kışın yaklaşması yaşam daha da zorlaşıyor.

Yerinden edilmiş kişilerden biri olan Yassin Hammoud, Suriye ordusunun ilerleyişi nedeniyle yaşadığı Hayiş köyünden kaçarak İdlib kırsalındaki Bench kasabasına yerleştiklerini ifade ederek, daha önce okul olan ve kısmen yıkılmış bir binada yaşadıklarını ve binanın her an yıkılmasından korktuklarını belirtti.

İnşaat mühendisi olan Mahmud Daban ise yaptığı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın başlamasından bu yana Suriye rejiminin okullar, hastaneler, camiler ve hatta konutlar gibi hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığını aktardı. Hedef alınan binaların ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade eden Daban, Suriye’nin kuzeybatısındaki dar coğrafi alan ve yoksulluğun yaygınlaşması ile çatışmalar sonucu kısmen yıkılan binalara insanların yerleştiğini belirtti. Söz konusu binaların hiçbirinin yaşanamaz halde olduğuna dikkat çeken Daban, kışın yaklaşmasıyla birlikte söz konusu binalarda yaşamanın daha da tehlikeli hale geleceğini ifade etti.