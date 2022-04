Sur’da 7 yıl aranın ardından iftar yemeği

Diyarbakır merkez Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, yeni kaymakamlık binasının avlusunda verdiği iftar yemeğinde yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinden eğer bir şehir barışı hak ediyorsa, huzuru hak ediyorsa, en çok şehirlerin başında burası geliyor Sur ve Diyarbakır geliyor” dedi.

Diyarbakır merkez Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvvekili Abdullah Çiftçi, terörden zarar gören 6 mahallesinde yer alan kaymakamlık binasının bahçesinde 7 yıl sonra şehit yakınları, kanaat önderleri, mahalle muhtarları, gazeteciler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu.

“Siz varsanız buralar güzeldir”

İftar yemeğinin ardından konuşan Çiftçi, mekânların insanlarla güzel olduğunu belirterek, “Bu 7 yıllık hasretin sonucunda mahallelerimiz çok daha görkemli bir şekilde, tarihe tanıklık edecek. Modern ve tarihi yüzü bir arada yansıtan yönüyle geçtiğimiz aylarda buralar yeniden açıldı. Kaymakamlık binamızı da eski Süleyman Nazif İlkokulunun olduğu yere almıştık. Bugün sizlerin teşrifiyle bu alanı gerçek manada açmış olduk. Mekânlar insanlarla güzeldir. Siz varsanız buralar güzeldir ve bugün burayı güzelleştirdiğiniz için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. 4 yıldır Sur ilçesinde hem kaymakamlığa hem de belediyeye vekalet ediyorum. Göreve geldiğim günden itibaren bütün amacımız şuydu; kimseyi çemberin dışında bırakmadan, ideolojik ayrışmalar ile diğer farklılıklarımızı bir kenara bırakarak Sur ortak paydası içerisinde ve Sur ailesi olarak birliktelik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde bir idare anlayışıyla herkese gitmeye ve herkes geldiğinde kapımızı açık etmeye çalıştık. Bugün de sizleri davet ettiğimizde sizler de koşa koşa geldiniz ve bizim bu gayretimizin boş olmadığını gösterdiniz, tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu şehir güzel bir şehir, güzellikleri hak ediyor”

Diyarbakır’ın güzel bir şehir olduğunu güzellikleri hak ettiğini ifade eden Kaymakam Çiftçi, “Bu şehir güzel bir şehir, güzellikleri hak ediyor. Mekke ile Medine’den sonra en çok sahabenin meftun olduğu bir şehir ve bir ilçede yaşıyoruz. Elimizi attığımız her taştan, her yerden, her sokaktan, her köşeden tarih fışkırıyor ve medeniyet fışkırıyor. Dolayısıyla dünya üzerinden eğer bir şehir barışı hak ediyorsa, huzuru hak ediyorsa, en çok şehirlerin başında burası geliyor Sur geliyor ve Diyarbakır geliyor. Bugün aramızda Yezidi kardeşlerimiz, Süryani kardeşlerimiz ve Ermeni kardeşlerimiz de var. Çünkü Sur, yakın döneme kadar her bir köşesinde ayrı dilden, ayrı dinden, ayrı ırktan insanların beraberce huzur içerisinde yaşadığı çok özel bir alandı. Bugün inşallah yine o alan olmaya doğru, o ilçe olmaya doğru hızla yol alıyor. Hemen arkamızda kilise ile cami yan yana, kilisenin çan kulesi ile minare yan yana kardeş içerisinde, birliktelik ruhunu haykırıyor bu topraklarda ve bizim özümüz budur. Bizim özümüz kardeşlik, birliktelik ve farklılıkları zenginlik olarak beraberlik içerisinde yaşamaktır. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Ezidi, ‘Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz’ ve bu anlayışla herkesi kucaklarız” diye konuştu.

İftar ve konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Çiftçi, gelen misafirleri kaymakamlık binasının çıkışından uğurlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.