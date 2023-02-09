Sungurlu’dan deprem bölgesine 50 bin ekmek

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde faaliyet gösteren fırıncılar, deprem bölgesine 50 bin ekmek gönderecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile yapılan yardım çağrısına Sungurlulu fırıncılarda karşılık verdi. Fırıncılar adına bir açıklama yapan Kazım Tufan, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için ülke olarak dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızladır. Sungurlulu fırıncılar olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Sungurlu’da fırıncı esnafı olarak deprem bölgesine sabah 10 bin ekmek gönderdik. Gece ise 40 bin ekmek daha göndereceğiz" ifadelerini kullandı.